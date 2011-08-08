До Печерського суду додатково підтягнуто підрозділи «Беркуту» з інших регіонів

До Печерського районного суду Києва, який сьогодні продовжить розгляд справ екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, додатково підтягнуто бійців спецпідрозділу «Беркут», в тому числі з інших регіонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків автобусів із бійцями «Беркуту», Внутрішніх військ МВС припарковано з двох боків вулиці Хрещатик неподалік від входу до Печерського суду. Також кілька десятків автобусів знаходяться з обох боків вулиці Богдана Хмельницького, яка безпосередньо примикає до центральної вулиці столиці.

Судячи про номерних знакам на цих транспортних засобах, вони прибули з інших регіонів, зокрема, Одеської Дніпропетровської, Донецької та інших областей.

Слід зазначити, що обох підсудних – Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА вже доставлено до Печерського суду.

Зокрема, як повідомив журналістам народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО привезли в автозаку до суду приблизно о 06.40.

Також на даний час у наметах біля входу до суду та на протилежній стороні Хрещатика перебувають понад 200 прихильників Ю.ТИМОШЕНКО.