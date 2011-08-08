Соціальні мережі пропонують сьогодні започаткувати акцію "Дзвінок для Януковича"
09:21, 08 серпня 2011Соцполітика
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Соціальні мережі пропонують у понеділок, 8 серпня, започаткувати акцію - флеш-моб "Дзвінок для Януковича".
Про це УНІАН повідомили організатори акції.
Вони пропонують кожного дня, починаючи з понеділка, заводити будильник на своїх мобільних телефонах на 10 ранку. Таким чином, на їхнє переконання, з тисяч телефонів одночасно лунатиме дзвінок. Цей флеш-моб оголошено безстроковим.
"Арештом ТИМОШЕНКО ЯНУКОВИЧ увімкнув таймер, що відраховує залишок його президентського терміну. Допоможемо Віктору Федоровичу не заплутатися", - закликають організатори акції "Дзвінок для Януковича".
Наразі інформація про акцію поширюється в мережах «Фейсбук», «В контакте» та «Живому журналі».
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