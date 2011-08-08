Рішення про заборону проведення зібрань оскаржено в суді - Турчинов

Перший заступник голови партії "Батькіщина" Олександр Турчинов заявляє, що влада свідомо дезінформує громадськість щодо позбавлення людей конституційного права на проведення мирних зібрань біля Печерського суду, де відбувається безстрокова акція протесту на підтримку Юлії ТИМОШЕНКО.

На цьому він наголошує у заяві, переданій УНІАН прес-службою партії.

За словами О.ТУРЧИНОВА, окружний адміністративний суд Києва виніс незаконне нічне рішення стосовно акції, що проводить Київська міська організація партії "Батьківщина".

"Це незаконне провокативне рішення оскаржено в Апеляційному суді, а тому не вступило в силу", - зазначив О.ТУРЧИНОВ і додав, що також десяток політичних партій та організацій зробили нові заявки на проведення акцій протесту, які не заборонені судом.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що на Хрещатику цілодобово продовжується прийом громадян в громадських приймальнях депутатів від партії "Батьківщина".

«Запрошуємо всіх небайдужих прийти до Печерського суду на Хрещатик, аби звільнити Юлію ТИМОШЕНКО та інших політичних в`язнів, захистити демократію та свободи і зупинити незаконне перетворення України в тоталітарну резервацію в серці Європи», - закликав перший заступник лідера «Батьківщини».