Шкіряк: акції опозиції біля Печерського райсуду переростуть на нову революцію

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ» Зорян ШКІРЯК заявляє про початок нової української революції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі З.ШКІРЯКА, він сказав: «Сьогодні ми оголошуємо початок нової української революції. Під Печерським судом на мітингу опозиційних сил на захист лідера опозиції Юлії ТММОШЕНКО і усіх політв`язнів».

Він упевнений, що всі, хто вважає себе справжнім патріотом, «супротивником кримінально-олігархічного режиму ЯНУКОВИЧА», приєднаються до учасників мітингу, щоб разом захистити демократію і свободу в Україні.

«Вже увесь цивілізований світ жорстко відреагував на арешт Юлії ТИМОШЕКО. Найближчим часом представники цієї влади стануть невиїзними до більшості країн світу. Потім США і ЄС введуть ряд інших, ще суворіших санкцій стосовно представників команди ЯНУКОВИЧА», - запевняє лідер «Нового Києва».

Він переконаний, що, незалежно від кількості людей, які підтримають акцію, буде це 100 чи 10 тисяч осіб, ці люди «сколихнуть і піднімуть країну, що спить».

«Час "Ч" наближається. Режим ЯНУКОВИЧА може розвалитися вже цієї осені», - вважає З.ШКІРЯК.

Він упевнений, що вже ніщо не може зупинити народ України, тому що країну «довели до зубожіння». «Наш святий обов`язок - зупинити це беззаконня», - заявив З.ШКІРЯК.

«Успіх і ефективність нової, мирної української революції залежить тільки від нас самих», - підкреслив З.ШКІРЯК.