Директор польсько-української фундації PAUCI: арешт Тимошенко - паніка Партії регіонів

Арешт екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО може бути спричинений панікою Партії регіонів перед можливим програшем парламентських виборів 2012 року.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив директор Польсько-Української фундації PAUCI Ян ПЄКЛО.

«Складається враження, що щораз слабша позиція ЯНУКОВИЧА та Партії регіонів викликала у їхньому таборі паніку, і влада, переживаючи за можливий програш, наважилась на арешт», - відзначив експерт.

Я.ПЄКЛО нагадав, що США та Європейський Союз неодноразово застерігали ниншню владу України від арешту Ю.ТИМОШЕНКО, адже ухвалене 5 серпня Печерським райсудом Києва рішення однозначно призведе до погіршення відносин Києва з Брюсселем та Вашингтоном.

Директор PAUCI також зауважив, що арешт Ю.ТИМОШЕНКО засудила навіть влада Росії, яка намагається усіляками способами «затягнути українців до Митного союзу».

«Таким чином, Росія, з одного боку, заробляє бали як держава, що критикує недемократичні процедури у свого західного сусіда, а з другого - надсилає ЯНУКОВИЧУ сигнал, що якщо він не хоче скористатися з московської пропозиції..., може мати щораз більші проблеми, а навіть можуть його замінити кимось іншим, наприклад, жінкою, яка зараз перебуває під арештом», - сказав польський аналітик.

Він додав, що глава Української держави Віктор ЯНУКОВИЧ може опинитися «у позиції Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА», а нинішня ситуація є найбільш вигідною для Росії.

«Для Європи це означає прогресуючу дестабілізацію Східної Європи, для Росії - шанс на поширення сфери впливу, для Польщі - кінець мрій про успіх «Східного партнерства», а для українців - подальше зубожіння», - відзначив експерт.

Водночас Я.ПЄКЛО висловив сподівання, що українське суспільство консолідується, аби стати на захист демократичних цінностей.