Судвиконавці попередили наметове містечко про санкції

У разі невиконання судового рішення про припинення будь-яких акцій на Хрещатику біля Печерського райсуду Києва судові виконавці складуть відповідний акт, після чого відповідні комунальні служби приступлять до виконання судового рішення.

Про це УНІАН повідомили у Київській міліції.

У Головному управлінні МВС столиці зазначили, що відповідний акт про невиконання рішення суду може бути складений 9 серпня, а міліція буде забезпечувати громадський порядок.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ 8 серпня заявив, що опозиціонери очікують, що цієї ночі міліція вдасться до силових заходів щодо примусового знесення наметового містечка біля Печерського райсуду Києва.

Він підтвердив, що близько 20.30 до наметового містечка прибули судові виконавці, які вручили депутатам рішення суду про заборону проведення на Хрещатику масових акцій.

Відповідаючи на запитання, чи будуть організатори акцій виконувати рішення, політик зазначив: «Ми не порушували ні Конституції, ні жодних законів. Крім того, в рішенні суду нічого немає про знесення приймалень народних депутатів (на встановлених наметах прикріплені папірці з написами «Громадська приймальня народного депутата – УНІАН)», – сказав О.ТУРЧИНОВ, зауваживши, що частина рішення виконується, оскільки вночі ніяких мітингів не проводиться.

Також судові виконавці поінформували про аналогічне рішення противників екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, які належать до громадської організації «Загальновійськовий союз». Їхні тимчасові агітаційні конструкції встановлені поряд із наметовим містечком опозиції.