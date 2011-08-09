Заворушення охопили третє британське місто - Ліверпуль

Слідом за Лондоном і Бірмінгемом безлади охопили сьогодні ще один мегаполіс Великої Британії - Ліверпуль. Як повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на поліцію, к місті відбуваються зіткнення між правоохоронцями і групами агресивно налаштованих молодиків. Підпалено кілька автомобілів.

Погроми і грабежі тривають у другому за величиною місті Об’єднаного Королівства - Бірмінгемі. Як повідомив офіційний представник поліцію, у центрі мегаполісу розбито вітрини магазинів і ресторанів, підпалено одну з поліцейських дільниць. "Окремих нападників заарештовано, проте вилазки тривають, і поліція намагається затримати погромників", - відзначили у правоохоронних органах.

Тим часом виконуючий обов`язки комісару Скотленд-Ярду Тім ГОДВІН закликав лондонців не виходити без потреби на вулиці. "Сторонні перешкоджають проведенню поліцейських операцій. Необхідно звільнити вулиці, щоб охоронці порядку могли ефективно протидіяти злочинним діянням", - підкреслив Т.ГОДВІН.