Закордонним українцям спростять умови набуття громадянства України?

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо закордонних українців».

Даним законопроектом передбачається внести зміни до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Ними пропонується поширити право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю в Україні тим, хто має статус закордонного українця.

Крім того передбачено внести зміни до Закону України «Про громадянство України». Ними дещо спрощені умови набуття громадянства України особами, які мають статусу закордонного українця. Зокрема, на них пропонується не поширювати умови набуття громадянства України, які передбачають, необхідність безперервного проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років, а також наявність законних джерел існування.

Також пропонується змінити назву Закону України «Про правовий статус закордонних українців» на «Про закордонних українців». Також пропонуються зміни до самого закону. Зокрема, пропонується закордонним українцям щорічно передбачати державні стипендії для здобуття вищої освіти в межах квот, встановлених для навчання іноземців та осіб без громадянства.

Як відомо, законом України «Про правовий статус закордонних українців» визначено, що «закордонний українець - це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або за походженням з України». «Українське етнічне походження - це належність особи або її предків до української нації та визнання нею України батьківщиною свого етнічного походження» - зазначено в законі.