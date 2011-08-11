Влада потребує критики, і ніхто за неї покараний не буде - Азаров

Владі потрібна критика для реальної оцінки ситуації, і за критичні висловлювання, на чию б адресу вони не звучали, ніхто покараний не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Запоріжжі заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Жодна людина, яка виступила з критикою на адресу кого б ця критика не була - на адресу директора шахти, губернатора, прем'єр-міністра, Президента - не буде за це піддаватися (покаранню - УНІАН). Нам потрібна ця критика», - сказав М. АЗАРОВ.

Прем'єр зазначив, що критичні оцінки чує і в ході поїздок в регіони, і знайомлячись з повідомленнями на своїй сторінці у Facebook.

«Мені ніколи, звичайно, весь час на свою сторінку заходити, але найбільш резонансні повідомлення мені мої помічники показують. Це вже добре. По кожному з цих повідомлень вже приймаються певні заходи. І система управління в країні повинна здійснюватися не тільки через бюрократичні канали, але і через суспільні механізми», - сказав М. АЗАРОВ.