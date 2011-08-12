Світовий банк поділяє позицію профспілок щодо Трудового кодексу – ФПУ

Представники Світового банку поділяють позицію профспілок щодо необхідності публічного обговорення проекту Трудового кодексу України.

Як повідомили УНІАН у Медіа-центрі Федерації профспілок України, про це йшлося під час робочої зустрічі керівництва ФПУ з представниками Світового банку в Україні: координатором проектів по Білорусі, Молдові та Україні Сектору людського розвитку Паоло Карло БЕЛЛІ та експертом сектору Анною ОЛЕФІР. Захід відбувся сьогодні за ініціативою Федерації профспілок України.

У ході зустрічі в.о. Голови ФПУ Сергій КОНДРЮК висловив занепокоєння ФПУ тим, що односторонні консультації уряду з представниками бізнесу щодо проекту Трудового кодексу України «можуть зруйнувати складний компроміс, вже досягнутий соціальними партнерами в результаті багаторічної роботи над цим документом».

«ФПУ вважає за необхідне негайно повернутися до обговорення проекту Трудового кодексу у тристоронньому форматі на принципах рівноправності всіх сторін, відкритості та гласності, конструктивності і партнерства», – йдеться у повідомленні Медіа-центру.

У ФПУ також зазначили, що представники Світового банку погодилися з тим, що консультації щодо проекту Трудового кодексу мають бути відкритими, і повідомили, що СБ дотримується саме такого принципу: усі підготовлені ним матеріали викладаються на сайті банку в мережі Інтернет.

Крім того, представники профспілок отримали коментар до аналітичної записки «Міжнародний досвід реформування трудового законодавства», підготовленої Світовим банком на запит уряду України.

Сторони домовилися і надалі обмінюватися інформацією з питань реформування трудового законодавства, йдеться у повідомленні.