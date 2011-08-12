Затверджено офіційний логотип соціального проекту до Євро-2012 «Давай разом!»

Голова Державної служби молоді та спорту України Равіль САФІУЛЛІН затвердив офіційний логотип національного соціального проекту до Євро-2012 «Давай разом!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, логотип, розроблений за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у рамках компоненту "Червона картка", був презентований на робочій зустрічі 11 серпня 2011 року в Держслужбі молоді та спорту України.

«Логотип символізує об’єднання зусиль небайдужих до соціальних проблем людей та організацій. Таке об`єднання передано у зображенні поєднання рук у вигляді футбольного м’яча та заклику: «Давай разом!» подолаємо негаразди напередодні великого футбольного свята в Україні», – йдеться у повідомленні.

У Держслужбі також зазначили, що логотип виконаний в олімпійських кольорах, які асоціюються зі здоровим способом життя та заняттям спортом.

Логотип проекту буде використовуватися при підготовці та поширенні рекламно-інформаційної продукції, оформленні спортивних майданчиків тощо.

«Наразі триває активна робота з розробки концепції комунікаційної кампанії «Червона картка», яка стартує в Україні у вересні цього року», – додали у відомстві, уточнивши, що, зокрема, розробляються основні посилання і макети соціально-рекламних матеріалів із питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, протидії насильству в сім’ї та сексуальній експлуатації жінок і дітей, толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих тощо.

Як відомо, Національний проект "Давай разом!" ініційований Державною службою молоді та спорту України спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), до яких приєдналася низка інших організацій.

Проект передбачає проведення в усіх регіонах України соціально-інформаційної кампанії "Червона картка", організацію та проведення дитячих та молодіжних турнірів з футболу "Fair play - Чесна гра", а також заходів з організації змістовного дозвілля дітей та молоді "Другий тайм".

Промоційний компонент проекту стартував у Києві у травні цього року.