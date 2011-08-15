Підготовка навчальних закладів Києва до нового навчального року обійдеться у 93 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам начальник Головного управління освіти і науки Київської міськдержадміністрації Віра ГОРЮНОВА після розширеної колегії КМДА.

"На сьогоднішній день ми маємо 93 млн грн на підготовку до навчального року і 23 млн на підготовку до зими. 47 млн грн використано, виплачено", - сказала керівник управління освіти.

За її словами, особливістю бюджетного фінансування є те, що оплата відбувається по факту виконаних робіт, тобто на сьогоднішній день із запланованого виконано трохи більше половини. "Але виконані роботи випереджають і там приблизно мільйонів на 10 вже взяті фінансові зобов`язання", - додала В. ГОРЮНОВА.

Вона звернула увагу на те, що існує доручення голови КМДА забезпечити фінансування в повному обсязі на підготовку закладів освіти до навчального року. "Ми всі кошти отримаємо. Принаймні, в перших числах вересня буде завершено все фінансування з підготовки до нового навчального року. Самі роботи будуть завершені 22-23 серпня", - зазначила начальник ГУ освіти і науки.

Основні кошти, за її словами, підуть на ремонт приміщень.

Під час колегії голова КМДА Олександр ПОПОВ сказав, що від повного фінансування заходів є відставання і на сьогоднішній день роботи виконані майже на 50%.

"Я прошу до кінця цього місяця зробити 70% і вже у вересні розрахуватися остаточно за виконані роботи. Візьміть це на контроль", - звернувся він до свого заступника Руслана КРАМАРЕНКА.