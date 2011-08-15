Держслужба зайнятості збільшила кількість працевлаштованих на 8% – до 486,1 тис. осіб

Державна служба зайнятості в січні-липні 2011 року працевлаштувала 486,1 тис. безробітних, що на 8% більше порівняно з показником за аналогічний період 2010 року. Рівень працевлаштованих громадян становив 37,4%.

Про це повідомляє Держслужба зайнятості на своєму офіційному сайті.

У січні-липні ц.р. на обліку в службі зайнятості перебували 1,299 млн. незайнятих громадян. Статус безробітного мали 1,249 млн. осіб, з яких одержували допомогу з безробіття 865,1 тис. осіб.

Упродовж січня-липня ц.р. професійне навчання пройшли 142,4 тис. безробітних, що на 17% більше, ніж у січні-липні 2010 року. Рівень охоплення професійним навчанням виріс з 13,1% до 13,9%.

В оплачуваних громадських роботах брали участь 239,4 тис. незайнятих осіб, що майже на чверть більше, ніж у січні-липні 2010 року. Рівень залучення незайнятих громадян до участі в громадських роботах виріс з 16,1% у січні-липні 2010 року до 18,4% у січні-липні 2011 року.

На обліку в центрах зайнятості на 1 серпня перебували 484,3 тис. незайнятих громадян. Серед них 277,6 тис. жінок, 206,7 тис. чоловіків, 204 тис. осіб – молодь, 34 тис. осіб – звільнені працівники; 107,4 тис. – особи, не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Статус безробітного мали 469,5 тис. осіб., з яких 341,5 тис. одержували допомогу з безробіття. Із загальної чисельності безробітних 182,3 тис. осіб проживали в сільській місцевості (287,2 тис. – в містах).

Упродовж січня-липня 2011 року роботодавці зареєстрували в службі зайнятості 796,8 тис. вакансій, що на 7,5% більше, ніж у січні-липні 2010 року. На 1 серпня ц.р. кількість вакансій у базі даних Держслужби зайнятості становила 89 тис., зокрема для робітників – 43,6 тис., для службовців – 31,7 тис., і 13,7 тис. – для осіб, які не мають спеціальної підготовки.

Найпопулярніші професії, на які сьогодні є попит, – це професії висококваліфікованих робітників – слюсарів, токарів, електрогазозварників, водіїв, кухарів, продавців й інших представників професій робітничих. Серед рободавців мають попит фахівці з високим рівнем кваліфікації, топ-менеджери, а також економісти, лікарі, бухгалтери, юристи з відповідним досвідом роботи.