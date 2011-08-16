Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що держава підтримуватиме видавництво українських книг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи VII Київську міжнародну книжкову виставку-ярмарок.

«Дуже приємно, що книга, особливо українська книга, починає виходити з того достатньо безстороннього становища, в якому вона перебувала. Ми підтримували і підтримуватимемо наше українське книговидавництво. Ця наша принципова політика. Справа тут не тільки в тих дотаціях з державного бюджету, які ми на ці цілі виділяємо, а ми їх виділяємо з року в рік все більше і більше», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що уряд планує в 2012 році в два рази збільшити обсяг коштів, що виділяються на видавництво українських книг.

Водночас він зазначив, що фінансова підтримка українських видавництв збільшуватиметься у міру розвитку української економіки.

Крім того, М.АЗАРОВ повідомив, що дуже любить читати книги і у нього вдома велика бібліотека. За словами прем`єр-міністра, він віддає перевагу класичній літературі перед сучасною.

«Маю хорошу бібліотеку вдома, весь час її оновлюю. На превеликий жаль, не можу сказати, що останні роки радують художніми відкриттями, тому більше інтересу в мене до класичної книги», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявив, що 20 млн. грн., які влада передбачила на підтримку української книги, досі не потрапили до видавництв, що працюють за відповідною програмою.