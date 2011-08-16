З сьогоднішнього дня ряд медичних виробів звільнено від ПДВ

З сьогоднішнього дня вступає в дію урядова постанова, якою затверджується перелік медичних виробів, операції з постачання яких звільняються від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Текст відповідної постанови від 8 серпня 2011 № 867 опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» від 16 серпня ц.р.

У даному переліку, зокрема, значаться підгузники, стоматологічні матеріали для пломбування зубів, інші стоматологічні матеріали, в тому числі стоматологічні крісла, а також комп'ютерні томографи, серцеві стимулятори (крім частин та обладнання), апарати для поліпшення слуху, протези очей, штучні суглоби і частини тіла і т.д.

Довідка УНІАН. З 1 серпня 2011 року набула чинності постанова Кабінету міністрів № 785 від 9 червня 2011 року «Про перелік виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», яким зокрема було введено ПДВ на операції з постачання підгузників і презервативів.