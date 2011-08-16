Держава має намір стимулювати виробництво вітчизняних продуктів дитячого харчування

11:52, 16 серпня 2011
Соцполітика
1

Держава має намір стимулювати виробництво вітчизняних продуктів дитячого харчування. Про це повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Повідомляється, що Кабмін затвердив Державну цільову соціальну програму розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012-2016 роки. Відповідну постанову схвалено 15 серпня 2011.

Мета програми - створення сприятливих умов для розвитку виробництва безпечних та якісних продуктів дитячого харчування. Для цього пропонується надати державну підтримку на технічне переоснащення підприємств - виробників продуктів дитячого харчування, створити нові виробничі потужності та лабораторне обладнання. Крім цього, програма передбачає розробку стандартів і технічних регламентів позначення, упаковки, маркування та етикірування продуктів дитячого харчування, гармонізацію вітчизняного законодавства у сфері безпеки і якості продуктів дитячого харчування з міжнародним законодавством відповідно до вимог Кодексу аліментаріус.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання програми, становить 643,43 млн грн, у тому числі 457,78 грн за рахунок державного бюджету, 12,3 млн грн - за рахунок місцевого бюджету, решта коштів залучається з інших джерел.

Передбачається, що доступ дітей у віці до трьох років до продуктів харчування буде здійснюватися через дитячі установи та лікувально-профілактичні заклади. Оплату ж дитячого харчування пропонується здійснювати за рахунок діючої програми допомоги на дитину при народженні та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter