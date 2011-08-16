Держава має намір стимулювати виробництво вітчизняних продуктів дитячого харчування. Про це повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Повідомляється, що Кабмін затвердив Державну цільову соціальну програму розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012-2016 роки. Відповідну постанову схвалено 15 серпня 2011.

Мета програми - створення сприятливих умов для розвитку виробництва безпечних та якісних продуктів дитячого харчування. Для цього пропонується надати державну підтримку на технічне переоснащення підприємств - виробників продуктів дитячого харчування, створити нові виробничі потужності та лабораторне обладнання. Крім цього, програма передбачає розробку стандартів і технічних регламентів позначення, упаковки, маркування та етикірування продуктів дитячого харчування, гармонізацію вітчизняного законодавства у сфері безпеки і якості продуктів дитячого харчування з міжнародним законодавством відповідно до вимог Кодексу аліментаріус.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання програми, становить 643,43 млн грн, у тому числі 457,78 грн за рахунок державного бюджету, 12,3 млн грн - за рахунок місцевого бюджету, решта коштів залучається з інших джерел.

Передбачається, що доступ дітей у віці до трьох років до продуктів харчування буде здійснюватися через дитячі установи та лікувально-профілактичні заклади. Оплату ж дитячого харчування пропонується здійснювати за рахунок діючої програми допомоги на дитину при народженні та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.