В Україні кількість зареєстрованих безробітних скоротилася на 7,2%

В Україні в липні ц.р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних скоротилася порівняно з червнем на 7,2%, або на 36,6 тис. чоловік, і на 1 серпня становила 469,5 тис. чоловік.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

З початку року кількість безробітних скоротилася на 13,8%, або на 75,4 тис. чоловік (на 1 січня 2011 року кількість безробітних становила 544,9 тис. чоловік).

За даними Держстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 серпня 2011 року становив 1,7% від загальної кількості населення працездатного віку.

Кількість безробітних, які на 1 серпня ц.р. одержували допомогу з безробіття, становила 341,5 тис. чоловік, що на 8%, або на 29,7 тис. чоловік менше порівняно з даними на 1 липня ц.р.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 серпня 2011 р. становила 854 грн., що на 16 грн. більше, ніж на 1 липня ц.р.