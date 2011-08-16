У липні на 10 робочих місць претендувало 54 особи

В Україні у липні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 54 особи (на 1 січня ц.р. – 88 осіб).

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості, на 1 серпня 2011 року становила 484,3 тис. осіб, що на 31,7 тис. осіб менше, ніж на 1 липня ц.р.

На 1 серпня 2011 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 89 тис. осіб (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. осіб).