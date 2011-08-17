Кабмін вирішив створити територіальні органи Держінспекції з питань праці

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про створення територіальних органів Державної інспекції України з питань праці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі інспекції.

«Це надасть можливість затвердити нову структуру і штатний розклад Державної інспекції з питань праці в рамках граничної чисельності. Також це надасть можливість перейти працівникам інспекції до вже новоствореного органу і створити територіальні органи вже не Держнаглядпраці, а територіальних органів Державної інспекції з питань праці», - зазначив голова інспекції - Головний державний інспектор з питань праці Андрій ЧЕРКАСОВ.

За його словами, ця реорганізація буде логічним завершенням одного з етапів адміністративної реформи в межах одного з центральних органів влади.