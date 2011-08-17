Кабмін затвердив порядок реєстрації бездомних осіб

Кабінет міністрів затвердив порядок реєстрації місця проживання чи перебування бездомних осіб.

Відповідну постанову схвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомляє департамент інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Повідомляється, що Міністерство внутрішніх справ розробило Порядок реєстрації місця проживання чи перебування бездомних осіб, а також проект постанови про його затвердження.

Даний порядок передбачає, що реєстрація місця проживання чи перебування бездомної особи здійснюється шляхом внесення до паспортного документа, що підтверджує законність проживання на території Україні, відомостей про місце проживання або перебування бездомної людини із зазначенням місцезнаходження центру обліку бездомних громадян, де вона зареєстрована, або закладу для бездомних осіб, де їй надається тимчасове житло.

Для реєстрації бездомна особа подає: заяву про реєстрацію, копію посвідчення про взяття на відповідний облік, паспорт, або документ, що підтверджує законність перебування на території країни, квитанцію про сплату держмита або документ про звільнення від сплати.

У той же час порядок не передбачає оформлення зняття з місця перебування бездомної особи.