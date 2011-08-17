Мінсоцполітики розробило порядок здійснення соціального патрулювання

Міністерство соціальної політики розробило наказ, яким затверджується порядок здійснення соціального патрулювання.

Текст наказу від 19 липня 2011 року №283 розміщено на офіційному парламентському порталі.

Цей порядок визначає основні вимоги до організації та здійснення соціального патрулювання згідно із законом про соцзахист бездомних осіб і безпритульних дітей. Патрулювання може проводитися працівниками установ для бездомних людей, представниками громадських і добродійних організацій.

Споживачами послуг є бездомні особи старше 18 років, які з різних причин постійно або тимчасово проживають на вулиці й не користуються або частково користуються послугами установ соцзахисту.

Надання послуг під час патрулювання здійснюється безплатно.

Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.