Поляки за півроку зареєстрували для українців більш як 150 тис. заявок на роботу

19:53, 17 серпня 2011
Соцполітика
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Варшава. Польські роботодавці у першій половині поточного року в рамках системи спрощеного працевлаштування зареєстрували для громадян України 154 тис. заявок на роботу у Польщі, що на 35% більше показників перших шести місяців минулого року.

Згідно з даними Міністерства праці і соціальної політики Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН, найбільше для українців зареєстровано заявок на роботу у сільському господарстві (понад 60% усіх заявок) і в будівництві (менш як 20%).

Близько 80% заявок оформлено на роботу терміном від трьох до шести місяців, і більш як половину заявок зареєстрували роботодавці зі столичного Мазовецького воєводства.

Найбільше заявок зареєстровано для українців віком від 26 до 40 років (45%) і від 40 до 65 років (понад 30%). Ще близько 20% заявок зареєстровано для громадян України не старше від 26 років. 45% заявок зареєстровано для жінок.

Всього для іноземців, які можуть працювати в Польщі за спрощеною системою, роботодавці за півроку зареєстрували 164 тис. заявок, зокрема 6,5 тис. для громадян Молдови, близько 2 тис. для білорусів, 1 тис. для грузин і близько 500 - для росіян.

Як повідомляв УНІАН, Мінпраці Польщі з кінця липня посилив відповідальність роботодавців за працевлаштування іноземців у рамках діючої з липня 2007 року спрощеної системи, яка дозволяє роботу у країні до шести місяців протягом року.

З початку дії цієї системи польські роботодавці зареєстрували для українців майже 0,5 млн. заявок на роботу, зокрема близько 170 тис. минулого року.

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