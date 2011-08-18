ДІУ передасть пільговикам понад 5 тис. квартир, викуплених у 2009 році

Державна іпотечна установа (ДІУ) передасть пільговим категоріям громадян понад 5 тис. квартир, що викуплені установою у 2009 році та перебувають на балансі ДІУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДІУ.

Згідно з повідомленням, Кабінет Міністрів своєю постановою № 855 від 27 липня 2011 року «Деякі питання передачі квартир, придбаних Державною іпотечною установою» затвердив порядок безкоштовної передачі даних квартир.

Згідно з порядком, квартири безкоштовно передаються, відповідно до актів Кабміну, в управління Міноборони, МВС, МНС, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Державної пенітенціарної служби, Управління державної охорони, Генеральної прокуратури України, а також з державної власності у комунальну власність територіальних громад.

Документом також затверджено положення про Міжвідомчу раду з координації здійснення заходів з безоплатної передачі квартир, придбаних ДІУ, і його склад.

У ДІУ нагадують, що квартири були придбані за рахунок залучених установою коштів у 2009 році відповідно до актів Кабінету міністрів, закріплені за ДІУ на праві повного господарського відання і знаходяться на його балансі.

У грудні 2010 р. Кабмін поповнив статутний капітал ДІУ на 2 млрд грн, у тому числі для проведення розрахунків за придбане житло.

У прес-службі зазначили, що ДІУ здійснює ряд заходів, необхідних для передачі квартир державним органам і в комунальну власність територіальних громад.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2010 року прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що уряд фактично завершив виконання антикризової програми з надання житла пільговим категоріям громадян через Державну іпотечну установу (ДІУ). Зокрема, черговикам-пільговикам було надано понад 5,5 тис. квартир.

Державна іпотечна установа (ДІУ), станом на 25 грудня 2009 року, виконала урядову програму забезпечення житлом пільговиків з викупу житла в недобудованих житлових будинках зі ступенем готовності понад 70% на 97,6%.

ДІУ уклало договори на придбання 5508 квартир у 174 об'єктах, будівництво яких завершено, на загальну суму 1,477 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.

У вересні 2010 року Кабмін виключив з пріоритетних видів діяльності ДІУ функції щодо сприяння будівництву, а також щодо забезпечення реалізації державних програм із забезпечення житлом громадян України.