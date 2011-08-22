Презентовано сайт із моніторингом відмов у наданні віз українцям країнами ЄС

У Ялті Міжпарламентський клуб Україна-ЄС у рамках форуму «Україна та ЄС: будуємо майбутнє разом» презентував сайт www.uafriends.eu, одним із завдань якого є моніторинг невмотивованих відмов у наданні віз українським громадянам консульствами країн Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами співголови клубу Україна-ЄС, народного депутата України Ірини ГЕРАЩЕНКО, під час форуму українські та європейські депутати домовилися регулярно проводити моніторинг дотримання угоди про лібералізацію безвізового режиму, а також збирати інформацію про відмови у видачі віз українським громадянам для передачі у відповідну комісію Європейського Союзу.

На форумі під час обговорення резолюції депутати висловили підтримку подальшим зусиллям України щодо остаточного виконання першої фази Плану дій з лібералізації візового режиму до кінця цього року та заохочення української влади до продовження динамічних реформ з метою виконання показників, передбачених у Плані дій. Також депутати закликали Єврокомісію та Європейську Раду здійснити необхідну оцінку прогресу, досягнутого Україною у виконанні Плану дій з лібералізації візового режиму, і своєчасно прийняти рішення щодо переходу до його другої фази.

«Українські громадяни мають знати аргументовану причину відмови їм у візі. Інакше буде важко уникнути створення негативного іміджу ЄС через недоліки чи проблеми у його візовій політиці», - зауважила І.ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, як свідчить статистика, дискримінаційним є те, що найбільше сьогодні відмовляють у видачі віз українським незаміжнім жінкам віком до 30 років.

Вона також зауважила, що усі посольства країн ЄС мають посередницькі структури, які, не надаючи консультацій по правильності заповнення документів для посольств, беруть по 300 грн. за оформлення візи, при цьому не гарантують результату, і це при тому, що віза дорожчає вдвічі для українців.

Депутати від України під час форуму наголосили, що практика посередницьких центрів є хибною, оскільки представники центрів не несуть жодної відповідальності за правильність оформлення документів і видачу віз, водночас сприяють формуванню негативного сприйняття Євросоюзу українськими громадянами.

І.ГЕРАЩЕНКО наголосила, що угода про спрощення візового режиму вже діє більше трьох років, однак ряд проблем залишається і досі. Існує проблема видачі довгострокових віз на 5 років, які отримують одиниці українських громадян. За словами І.ГЕРАЩЕНКО, члени Міжпарламентського клубу Україна-ЄС планують піднімати ці питання на засіданнях клубу та просувати їх для розгляду у відповідних структурах ЄС.

У свою чергу, народний депутат Юлія ЛЬОВОЧКІНА відзначила, що питання лібералізації візового режиму на сьогодні є пріоритетним як для законодавчої, так і для виконавчої влади. Вона також наголосила, що в цьому питанні є консенсус влади і опозиції.

Європейські депутати - члени клубу пообіцяли ставити питання про надання віз для українців перед чиновниками з відповідних комітетів Євросоюзу.