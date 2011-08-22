Жертвами зіткнень між військами Каддафі та повстанцями стали 376 осіб
09:32, 22 серпня 2011Соцполітика
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Жертвами зіткнень між військами Муамара КАДДАФІ і повстанцями у Лівії стали 376 осіб з обох сторін, і ще більше тисячі отримали поранення, повідомляє агентство «Рейтер».
Тим часом, опозиційні сили продовжують наступати на Тріполі і захоплювати нові території.
Повстанці закликають НАТО приєднатися до "останньої битви" за Лівію та надіслати у місто кілька бойових вертольотів Apache, відзначає Бі-Бі-Сі.
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