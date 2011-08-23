Прожитковий мінімум у 2012 році підвищиться на 12,9% - до 1 тис. 134 грн.

Прожитковий мінімум і рівень мінімальної зарплати для працездатних осіб в Україні у 2012 році збільшиться на 12,9% - з 1 004 до 1 134 грн.

Відповідні дані оприлюднені на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

Повідомляють, що за підсумками переговорів із соціальними партнерами щодо розмірів соціальних стандартів на 2012 рік сторони прийшли до рішення підвищити прожитковий мінімум для: дітей до 6 років - на 10,5% - з 870 до 961 грн., для дітей від 6 до 18 років - на 14,9% - з 1042 до 1 197 грн., для осіб, які втратили працездатність, - на 10,5% - з 800 до 884 грн.

Рівень мінімальної пенсії за віком наступного року повинен підвищитися на 10,5% - з 800 до 884 грн.

Розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки для визначення посадових окладів працівників бюджетної сфери в 2012 році підвищиться на 13,5% - з 704 до 839 грн.

Крім того, наступного року за умов перевиконання дохідної частини Зведеного бюджету-2012 буде розглядатися питання про додаткове підвищення соціальних стандартів.