ПФУ у серпні виплатив 17,978 млрд. грн. пенсій

Пенсійний фонд України (ПФУ) у серпні 2011 року виплатив пенсії і грошову допомогу на суму 17,978 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ПФУ.

Наголошується, що фінансування пенсійних виплат у серпні завершене в усіх регіонах.

Зокрема, виплату пенсій через поштові відділення профінансовано у розмірі 8,486 млрд. грн., через банківські установи – 9,492 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За даними Пенсійного фонду України, у 2010 році витрати на виплату пенсій, грошової допомоги і пов`язаних з ними адмінвиплат, порівняно з 2009 роком зросли на 25,743 млрд. грн. і становили 191,473 млрд. грн.