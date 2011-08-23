Янукович: соціальні реформи мають відбуватися лише після широкого обговорення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що реформи у соціальній сфері мають відбуватись лише після широкого громадського обговорення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у палаці «Україна» на урочистих зборах, присвячених 20-й річниці Незалежності України.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сьогодні потрібно здійснити гуманізацію реформ, при цьому має відбуватися широкий соціальний діалог.

Він також наголосив на необхідності того, аби люди зрозуміли, що принесе їм та чи інша реформа.

За його словами, досвід з підготовки та проведення податкової реформи засвідчив, що остаточні рішення мають ухвалюватись лише після широкого громадського обговорення і незалежних експертиз. «Вимагаю від Комітету реформ та уряду максимального використання механізму соціального діалогу та партнерства», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив на необхідності проведення парламентських слухань. «Вважаю, що на майбутнє кожен реформатор має пройти всі ланки: Комітет реформ, соціальний діалог, громадські обговорення, парламентські слухання і лише потім мають втілюватись конкретні рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що саме цим шляхом мають відбуватись реформи освіти та охорони здоров’я.

«Я звертаюсь до політиків і урядовців, які зараз намагаються займатися реформами і пропагують їх: навчіться, будь-ласка, врешті-решт, зрозуміло, по-людськи пояснювати нашим громадянам, які цілі і які результати ваших рішень. Ви зобов’язані навчитись чути і розуміти проблеми кожного громадянина», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що усі реформи мають бути націлені на те, щоб була створена модель для нормального життя громадян.

Він вкотре оголосив наміри реформувати регуляторну сферу, продовжити реформи в податковій сфері, в аграрному секторі та в інших сферах життя.