Безробіття у Польщі в липні скоротилося до 11,7%

Варшава. Рівень безробіття у Польщі в липні скоротився до 11,7% з 11,8% у червні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив Державний комітет статистики у четвер.

Згідно з повідомленням, рівень безробіття співпав з прогнозом польського міністерства праці та соціальної політики.

Наприкінці минулого місяця безробітними були зареєстровані 1,863 млн чоловік, що на 20,1 тис. менше, ніж у червні, але на 50,4 тис. більше, ніж у липні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, безробіття в Польщі у лютому поточного року досягло рекордних за останні близько шести років 13,2%, почавши знижуватися з початком сезонних робіт з квітня.

У травні безробіття скоротилося до 12,2% з 12,6% попереднього місяця.

Довідка УНІАН. Безробіття у Польщі почало різко знижуватися після вступу країни у 2004 році до Європейського союзу, сягнувши до кінця 2008 року рівня менше 9% з близько 20%.

Влада прогнозує зменшення безробіття до кінця поточного року до 10,9%, а в наступному - до 10%.