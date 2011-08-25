На Запорізькому заводі феросплавів буде скорочено близько 1 тис. робітників

23 серпня на ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) почалося звільнення робітників, всього планується скоротити близько 1 тис. співробітників підприємства.

Про це повідомляється у прес-релізі підприємства, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, основна причина початку звільнень - незадовільний фінансовий стан ЗЗФ, викликаний відмовою НАК «Енергетична компанія України» у постачанні електроенергії по 1-му класу і зростання тарифів на електроенергію.

У прес-релізі уточнюється, що адміністрація підприємства виконала вимоги Нормативної бази України щодо виконання процедури скорочення робочих місць і попередження працівників заводу про майбутнє звільнення. Переговори із Запорізьким обкомом профспілок і заводським комітетом профспілок розпочато з 23 травня 2011 року.

«Працівники заводу більш ніж за 2 два місяці попереджені про майбутнє скорочення і звільнення. До профкому підприємства передані списки та подання на скорочення більше 1000 працівників (конкретизовані, з пакетом документів, індивідуально на кожного). 23 серпня вже звільнено 31 людину. Надалі звільнення планується проводити відповідно до прийнятого в роботу графіка», - сказано в повідомленні ЗЗФ.

На підприємстві зазначають, що в даний час завод, як і всі попередні місяці 2011 р., продовжує працювати на неповному завантаженні виробництва, з січня зупинено роботу цеху № 4.

Адміністрація та профспілковий актив підприємства розробили і виконали всі можливі заходи для вирішення існуючої проблеми. Підготовлено та направлено пропозиції і розрахунки на адресу ВАТ «Запоріжобленерго» НАК «Енергетична компанія України», НКРЕ, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, адміністрацію Президента України. Проведено мітинги і дебати, зустрічі та наради на всіх рівнях влади, в тому числі й за участю народних депутатів. Працівники заводу безпосередньо зверталися з проханням вирішення питання до місцевих рад, Запорізької обласної адміністрації, Верховної Ради. Проте позитивний результат не отримано.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня поточного року генеральний директор підприємства Павло КРАВЧЕНКО заявив, що якщо найближчим часом ПАТ «Запорізький завод феросплавів» не буде віднесений до 1-го класу споживачів електроенергії з відповідним зниженням тарифу, підприємство буде змушене почати скорочення з 1 серпня п.р. близько 2 тис. працівників.

П.КРАВЧЕНКО відзначив, що підприємство протягом багатьох років належало до 1-го класу споживачів електроенергії. Однак, за його словами, з 1 січня 2011 НАК «Енергетична компанія України» розірвала з ЗЗФ договір оренди електропідстанції, розташованої на території заводу, в результаті чого формально завод перестав підпадати під дію тарифікації 1-го класу. «Після цього підприємству був присвоєний 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс майже у два рази - до 83 коп. за 1 кВт », - уточнив він.

В результаті, за інформацією гендиректора ЗЗФ, виробництво силікомарганцю на заводі стало нерентабельним, що неминуче призведе до зупинки виробничих потужностей і звільнення працівників.

Єдиний варіант вирішення проблеми П.КРАВЧЕНКО бачить у відновленні для підприємства договору оренди на підстанцію, що належить «Запоріжжяобленерго».

У свою чергу в «Запоріжжяобленерго» відзначають, що до споживачів 1-го класу відносяться ті підприємства, які споживають електроенергію зі ступенем напруги в точці продажу 27,5 кВ і більше, а всі, що нижче - переходять у 2-й клас. «Що стосується підстанції, яка перебувала в оренді у ЗЗФ, то передана вона йому була тільки на 1 рік (2010 рік - УНІАН), за умови виходу на споживання 150 млн кВт щомісяця, проте підприємство цього не зробило. Навіщо я буду тепер знову передавати цю підстанцію в оренду, якщо вона обслуговується «Запоріжжяобленерго» і йому ж належить, давайте тоді здамо в оренду саме обленерго», - зазначив представник «Запоріжжяобленерго».

Довідка УНІАН. ВАТ "Запорізький завод феросплавів" - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ складає 30-35%.

Продукція експортується в країни СНД, ЄС, Азії, Африки.

За 2010 р. ЗЗФ наростив відносно 2009 р. виробництво продукції на 33,5%, або на 74,5 тис. тонн, - до 296,7 тис. тонн.