Уряд подумає над достроковим виконанням зобов'язань перед Радою Європи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ проаналізувати стан реалізації Плану заходів із виконання обов`язків та зобов`язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, розглянувши можливість дострокової реалізації плану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, відповідне доручення В.ЯНУКОВИЧ дав за підсумками свого робочого візиту до Франції для участі у сесії ПАРЄ, який відбувся 21 червня.

Згідно з документом, вже до 1 жовтня поточного року керівник уряду має внести пропозиції щодо можливості дострокового виконання завдань, передбачених планом.

Крім того, Президент доручив віце-прем`єру з економічних питань Сергію ТІГІПКУ, міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ та міністру закордонних справ Костянтину ГРИЩЕНКУ в той же термін ужити заходів щодо підписання від імені України Конвенції Ради Європи з питань попередження та боротьби з насильством щодо жінок та насильством у побуті.