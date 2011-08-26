Азаров обіцяє зробити все, щоб закон про пенсійну реформу набув чинності

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що зробить все для того, щоб Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» набув чинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. ЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Пенсійна реформа стане законом однозначно. Прем'єр-міністр зробить все, щоб пенсійна реформа стала законом. Бо це, перш за все, необхідно нам, нашим людям, нашій країні. Це для нас вона проводиться, а не для Міжнародного валютного фонду», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада Україна прийняла в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищений до 60 років, страховий стаж підвищений до 30 років для жінок і до 35 - для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.

Опозиція виступала проти таких умов проведення пенсійної реформи.

27 липня в Головному управлінні забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента у відповідь на запит УНІАН повідомили, що закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» досі не надійшов на підпис Президенту.

У свою чергу, в юридичному управлінні парламенту зазначили, що закон не може бути підписаний головою Верховної Ради тому, що опозиційні депутати зареєстрували проект постанови «Про скасування рішення Верховної Ради від 8 липня про прийняття Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» у зв'язку з порушенням процедури його прийняття».

21 серпня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що закон не передано на підпис Президенту, оскільки в документ необхідно внести уточнення технічного характеру.

За словами спікера парламенту, уточнення напрацьовані, підготовлені і депутати розглянуть їх у перший день роботи наступної сесії - 6 вересня.

Голова Верховної Ради повідомив, що, зокрема, виникла проблема з датою набуття законом чинності, пояснивши, що він не може набути чинності з 1 вересня, «враховуючи ті обставини, про які я сказав, а також необхідність забезпечення відповідної підготовчої роботи для його застосування».