Середня зарплата у липні зросла на 16% - до 2 тис. 749 грн

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у липні 2011 року зросла на 16,1% порівняно з липнем 2010 року, і на 1 серпня склала 2 749 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Порівняно з червнем ц.р. у липні середня зарплата зросла на 1,5%.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні у липні ц.р. спостерігався у Києві (4 171 грн), а також у Донецькій (3 187 грн) та Київській областях (2 852 грн). Найнижчий - у Тернопільській (1 954 грн), Чернігівській (2 089 грн) та Херсонській областях (2 106 грн).

За даними Держстату, в січні-липні 2011 року Фонд оплати праці був нарахований у розмірі 192,313 млрд грн.