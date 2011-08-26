Індекс реальної зарплати в Україні за сім місяців зріс на 7,6%
15:23, 26 серпня 2011Соцполітика
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Індекс реальної заробітної плати в Україні у січні-липні 2011 року зріс на 7,6%. Про це повідомляє Державна служба статистики.
За даними Держстату, в липні ц.р. індекс реальної зарплати зріс на 2,9% порівняно з червнем і на 4,8% порівняно з липнем 2010 року.
Найвище зростання індексу зарплати в Україні в січні-липні ц.р. зафіксоване у Київській (12%), Донецькій (10,7%) та Вінницькій областях (9,6%).
Як повідомляв УНІАН, індекс реальної заробітної плати в Україні у січні-червні 2011 року зріс на 8,1%.
За даними Держстату, в червні ц.р. індекс реальної зарплати зріс на 1,9% порівняно з червнем 2010 року і на 4,9% порівняно з травнем ц.р.
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