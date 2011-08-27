Янукович призначив Гончаренка головою Держінспекції навчальних закладів
14:55, 27 серпня 2011Соцполітика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Михайла ГОНЧАРЕНКА головою Державної інспекції навчальних закладів України.
Текст відповідного указу розміщений на сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року Президент своїм указом «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» утворив Державну інспекцію навчальних закладів України, поклавши на неї функції з реалізації державної політики з питань державного контролю за діяльністю навчальних закладів.
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