Янукович призначив Гончаренка головою Держінспекції навчальних закладів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Михайла ГОНЧАРЕНКА головою Державної інспекції навчальних закладів України.

Текст відповідного указу розміщений на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року Президент своїм указом «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» утворив Державну інспекцію навчальних закладів України, поклавши на неї функції з реалізації державної політики з питань державного контролю за діяльністю навчальних закладів.