У Північній Кореї в результаті злив і зсувів постраждало 30 тисяч людей
11:00, 29 серпня 2011Соцполітика
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За даними Міжнародного Комітету Червоного Хреста, зливові дощі й обвали торкнулися 30 тисяч жителів Північної Кореї, близько тисячі сімей, чиї будинки були зруйновані стихією, не одержують продовольства і не мають даху над головою.
Як передає Бі-Бі-Сі, відправка гуманітарної допомоги в країну утруднена, оскільки декілька країн висловили стурбованість відсутністю міжнародного контролю за розподілом допомоги в закритій державі.
Водночас, експерти МКЧХ стверджують, що допомога доходить до тих, хто її потребує.
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