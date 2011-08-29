У Північній Кореї в результаті злив і зсувів постраждало 30 тисяч людей

За даними Міжнародного Комітету Червоного Хреста, зливові дощі й обвали торкнулися 30 тисяч жителів Північної Кореї, близько тисячі сімей, чиї будинки були зруйновані стихією, не одержують продовольства і не мають даху над головою.

Як передає Бі-Бі-Сі, відправка гуманітарної допомоги в країну утруднена, оскільки декілька країн висловили стурбованість відсутністю міжнародного контролю за розподілом допомоги в закритій державі.

Водночас, експерти МКЧХ стверджують, що допомога доходить до тих, хто її потребує.