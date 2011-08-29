ДПСУ перевірятиме місця для куріння

Державна податкова служба України (ДПСУ) має намір перевіряти місця для куріння на наявність відповідних позначень, а також місця, де не дозволяється курити.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Згідно з повідомленням, керівництво служби доручило регіональним підрозділам провести з підприємцями роз`яснювальну роботу щодо виконання Закону «Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів». Закон передбачає, що в спеціально відведених місцях будуть встановлені таблички з текстом «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров`ю!». Якщо куріння заборонене, це також має бути позначено на таких табличках. «Податкова зобов`язана перевіряти їх наявність (наявність табличок – УНІАН)», - повідомляє прес-служба ДПСУ.

Податківці за підсумками перевірок у першому півріччі 2011 року виявили, що близько 12% порушень (521 випадок із 4281), виявлених на підприємствах, що торгують алкоголем і тютюном, є саме відсутність наочної інформації про заборону або дозвіл куріння.

У ДПСУ нагадали, що до порушників застосовується штраф у розмірі 3400 грн.