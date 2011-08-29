Президент обіцяє, що в Україні до кінця року відкриють близько 400 об’єктів соцсфери

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що в Україні до кінця поточного року буде відкрито близько 400 різних об’єктів соціальної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час церемонії відкриття багаторівневої транспортної розв’язки на 129-му кілометрі автодороги Київ-Чоп біля села Глибочиця Житомирського району.

«Я хочу, щоб ми щорічно - не менше, ніж у цьому році - відкривали нові об’єкти, а в цьому році ми будемо відкривати ще близько 400 різних об’єктів соціальної сфери», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, у другому півріччі цього року уряд виділив з державного бюджету 14 млрд. грн., які спрямовані на добудову об’єктів інфраструктури - доріг, шкіл, лікарень тощо.

В.ЯНУКОВИЧ позитивно оцінив досвід державно-приватного партнерства під час будівництва об’єктів соціальної сфери, який, за його словами, нині застосовується в Україні.