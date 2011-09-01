Томенко наполягає на перевірці законності закриття 640 шкіл в Україні

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО наполягає на перевірці законності закриття 640 шкіл за період 2010-2011 років.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, йдеться у його зверненні до голови Комітету з питань науки і освіти з проханням розглянути питання реорганізації (ліквідації) загальноосвітніх навчальних закладів на відкритому засіданні Комітету за участю відповідальних представників органів влади.

У своєму зверненні заступник голови ВР звернув увагу на те, що протягом останніх років влада неодноразово в засобах масової інформації заявляла про політику виваженого та суто правового підходу в питанні реорганізації (закриття) шкіл в Україні. Він також нагадав, що міністр освіти та науки, молоді та спорту України у своїх виступах наголошував, що питання функціонування та розвитку мережі шкіл належить до повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Натомість, за його словами, статистичні дані вказують на протилежне.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що за даними експертів за останні півтора року – з лютого 2010 – в Україні закрито 640 шкіл. Для порівняння – за період з 2003 по 2009 роки в Україні було закрито загалом 870 шкіл. Такі цифри, на його переконання, дають право говорити, що влада проводить оптимізацію шкільних закладів непродумано, всупереч здоровому глузду, з порушенням норм Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та «Про місцеве самоврядування»».

М.ТОМЕНКО особливо наголосив на конституційності права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти та попросив голову Комітету розглянути питання реорганізації (ліквідації) загальноосвітніх навчальних закладів на відкритому засіданні Комітету за участю відповідальних представників органів влади. Окрім того, він попросив Комітет з’ясувати чи була дотримана законодавчо визначена процедура закриття шкіл, чи в кожному випадку закриття загальноосвітніх закладів у сільській місцевості надавалася згода територіальних громад та чи приймалися відповідні рішення органами місцевого самоврядування.