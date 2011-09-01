Угоди між Україною і Норвегією про спрощення оформлення віз та реадмісію набирають чинності

1 вересня набирають чинності Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про спрощення оформлення віз та Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про реадмісію осіб, які були підписані 13 лютого 2008 року в Осло.

Як повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, Угода про спрощення оформлення віз передбачає запровадження норвезькою стороною спрощеного та уніфікованого порядку розгляду клопотань і прийняття рішень про оформлення віз нашим співвітчизникам.

Зокрема, визначаються категорії громадян України, які отримуватимуть багаторазові візи терміном дії до 5 років (батьки та діти громадян України, які мають дозвіл на перебування у Норвегії, бізнесмени, журналісти, офіційні особи центральних та місцевих органів влади, постійні члени офіційних делегацій), а також категорії осіб, яким оформлюватимуться однорічні багаторазові візи (діячі науки, культури, спортсмени, професійні перевізники, члени екіпажів поїздів, учасники програм обміну між спорідненими містами).

Передбачається також встановлення безоплатного порядку оформлення віз низці категорій громадян України (дружина/чоловік, батьки та діти громадян України, які мають дозвіл на перебування у Норвегії, учні, студенти, громадяни, які подорожують з гуманітарною метою, інваліди та супроводжуючі особи, спортсмени та супроводжуючі особи, журналісти, професійні перевізники, члени екіпажів поїздів, пенсіонери, діти віком до 18 років та залежні особи віком до 21 року, члени офіційних делегацій, представники центральних та місцевих органів влади, учасники програм обміну між спорідненими містами).

Угодою встановлюються єдині для всіх дипломатичних представництв і консульських установ Королівства Норвегія терміни розгляду клопотань громадян України про оформлення віз, а також перелік документів, які вимагатимуться при розгляді таких клопотань, у залежності від мети поїздки.

Відповідно до ст. 10 угоди, громадяни України, які користуються дипломатичними паспортами, можуть в’їжджати, виїжджати та прямувати транзитом через територію Норвегії без віз за умови, що загальний строк їх перебування на території Королівства Норвегія та інших держав-членів Шенгенських домовленостей не перевищуватиме 90 днів протягом періоду в 180 днів.

Реалізація положень угоди сприятиме інтенсифікації розвитку відносин між Україною та Королівством Норвегія у політичній, економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.