З 1 вересня встановлюються надбавки за вислугу років працівникам соцсфери

Із сьогоднішнього дня встановлюються надбавки за вислугу років працівникам державних і комунальних установ соціального захисту населення в розмірі від 10% до 30%.

Ці надбавки затверджені наказом Міністерства соціальної політики від 15 червня 2011 року №239.

Згідно з документом, розмір щомісячної надбавки до посадового окладу прив`язаний до стажу роботи: стаж терміном більш як три роки передбачає надбавку у розмірі 10%, більш як 10 років – 20% і більш як 20 років – 30%.

Надбавка за вислугу років виплачується керівникам установ соцзахисту населення та їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів і їхнім заступникам, окрім тих, хто має право на виплату надбавки за стаж на інших підставах, соціальним працівникам тощо.

Встановлення надбавки або її зміна здійснюються з початку місяця, який наступає після місяця роботи, в якому з`явилося таке право.