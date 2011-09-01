Кабмін схвалив програму подолання бідності до 2015 року

Кабінет Міністрів України на засіданні 31 серпня схвалив законопроект «Про затвердження Загальнодержавної програми подолання і запобігання бідності на період до 2015 року».

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

Проект програми розроблений на виконання указу Президента України від 26 лютого 2010 року №274 «Про невідкладні заходи з подолання бідності» з урахуванням положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

Метою програми є здійснення заходів до 2015 року, направлених на зниження рівня бідності, подолання бідності серед працюючих і сімей з дітьми, особливо багатодітних сімей, а також інших категорій громадян.

Програма визначає основні напрями подолання бідності, зокрема, щодо підвищення соціальних стандартів, сприяння зайнятості населення, удосконалення оплати праці, підвищення пенсій, здійснення реформування пенсійної системи, соціального страхування, системи соціального захисту, медичного обслуговування, соціальної підтримки молоді, сімей і захисту прав дітей.

Для оцінки бідності передбачається упровадити відповідні критерії, а також моніторинг ефективності виконання програми.