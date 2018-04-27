Чергове підвищення зарплат: куди «вкласти» 16 гривень...

Влада тримає слово - життя українців стає кращим. З 1 вересня підвищується посадова ставка працівників першого тарифного розряду - на 16 гривень (!) Від цієї суми залежать ставки всіх трудівників бюджетної сфери, тобто, їхня зарплата зростає.

Уряд вже піднімав планку першого тарифного розряду з 1 липня на 10 гривень - з 625 до 635 грн. Наступні надбавки: з 1 жовтня - на 19 грн., 1 грудня - на 50 грн.

Ще в травні ц.р., коли Кабмін приймав відповідне рішення, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко пояснював, що зарплата бюджетників до кінця року зросте в середньому на 12,6%. Гаманці поповняться у 3,5 млн. українців.

Звичайно, будь-яка виділена владою копійка - в радість зубожілому населенню. Та й покращувати матеріальне становище народу - справа правильна. Тільки верхи, простягаючи руку допомоги, наповнюють свій жест особливим пафосом. А чому б і ні, особливо якщо не живеш на такі кошти. Можна тільки вітати дії Кабміну, особливо з урахуванням зростання інфляції і тарифів, держборгу і негативного торгового сальдо, газових проблем і ситуації на світових ринках. Ну як, наприклад, не бити чолом лікарям, середній заробіток яких до початку 2012 року зросте на 200 грн. - до приблизно 1200 грн. Рятуй життя після цього... Згадується страйк лікарів у травні в Ізраїлі (де медицина вважається однією з кращих у світі), які вимагали підвищення зарплати. А вона відштовхується від 2000 дол.

Що ж до педагогів, то у них надбавка до кінця року складе 170 грн. - живи і ні в чому собі не відмовляй. Про це у них є час подумати, коли ввечері будуть «студіювати» сотні зошитів...

Ще один приклад. В адміністрації районного центру, назвемо його Б, всього в 70 км від Києва, зарплата службовця відділу соціального захисту дітей становить 800 грн. Як же їм пощастило з надбавкою! До речі, цьому відділу ми з колегами збирали гуманітарну допомогу - папір, ручки, олівці, гумки, лінійки, папки. Нічого цього у них немає і коштів на покупку канцелярського товару теж. Але ж вирішують долі майбутнього країни - дітей. Навіть оформити заяву для судового розгляду щодо позбавлення батьківських прав п`яниць та негідників, або нерухомості на користь дитини немає на чому.

Список "щасливчиків" можна поповнити робочими держпідприємств, працівниками культури та іншими «гегемонами», тільки він буде занадто великий. І всім цим людям потрібно, як мінімум, доїхати до роботи і назад, чим-небудь нагодувати сім`ю, купити найнеобхідніше в будинок, оплатити ЖКП, та ще при цьому дати освіту дітям.

*** Відповідно до постанови Кабміну (від 11 травня 2011 № 524, якою внесено зміни до постанови КМУ від 30 серпня 2002 року № 1298), «в 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються, виходячи з тарифного розряду працівника 1-го тарифного розряду: з 1 січня - 613 грн., з 1 квітня - 625 грн., з 1 липня - 635 грн., з 1 вересня - 641 грн., з 1 жовтня - 660 грн., з 1 грудня - 704 грн.». Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням даних посадових окладів, індексується відповідно до закону «Про індексацію грошових доходів населення». В Україні діє 25 тарифних розрядів. Між 1 і 7 раніше практично не було різниці, у зв`язку з чим уряд прийняв рішення, щоб вона між 1 і 2 розрядами становила 5 гривень, а між наступними - по 10 гривень. Кабмін також зобов`язався забезпечити протягом 2011 року поетапне наближення середньорічного посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки до середньорічної мінімальної заробітної плати.

Безумовно, злидні українців - плід діяльності не тільки нинішньої влади. Хоча і ними лепта внесена. За підрахунками ООН, за межею бідності зараз живуть четверо з п`яти українців. При цьому за останній рік ми збідніли на 10%. Україна посідає 83-те місце в рейтингу розвитку суспільства ООН, втративши 7 позицій всього за рік. І при цьому наші верхи йдуть торованою стежкою - знову демонструють несистемний підхід, варіант разових подачок, замість того, аби вирішувати проблему кардинально.

А для цього, за словами голови Національного форуму профспілок України Мирослава Якібчука, потрібно «внести серйозні зміни в систему оподаткування, а також ввести принципово новий підхід в плані розподілу національного продукту між багатими і бідними громадянами країни. Очевидно, можновладці пішли на незначне підвищення зарплат не для того, аби реально поліпшити становище людей, а щоб уникнути масових акцій протесту. Це попереджуючий крок, який не має нічого спільного з турботою про добробут людей».

Народний депутат (НУ), експерт Центру соціально-економічних ініціатив Віктор Матчук вважає, що, приймаючи рішення про збільшення зарплат бюджетникам, влада почала підготовку до виборів.

«Соціальна спрямованість прийнятих змін (до держбюджету на 2011 рік про підвищення зарплат, прийнятий 14 червня - авт.), яку декларує Кабінет міністрів, тріскає як мильна бульбашка, коли порівнюєш загальну суму додаткових надходжень до держбюджету - 14 мільярдів гривень, з тим, скільки уряд планує витратити на збільшення соціальних стандартів - 1,4 мільярда. Тобто - всього 10%. Не надто щедро, враховуючи ситуацію з невпинним підвищенням тарифів і цін на продукти харчування. У такій ситуації запропоноване збільшення посадового окладу працівників I тарифного розряду ЄТС викликає, як мінімум, роздратування », - підкреслює депутат.

«Справжні наміри влади зумовлені дещо іншими мотивами, ніж спробами посилити захист громадян України», - стверджує В.Матчук. На думку народного депутата, Кабінет Міністрів фактично «відкрив сезон придбання округів для провладних депутатів». Доказом цього, на його думку, є виділення значних субвенцій для окремих регіонів.

Зокрема, 155 млн. грн. виділяється для Одеси на будівництво очисних споруд, для Донецька на реконструкцію одного парку - 54 млн. грн., для чотирьох районів і одного міста Житомирській області передбачено 25 млн. грн., ще 20 млн. грн. - для Феодосії. Окремо 400 млн. грн. отримає Мінрегіонбуд на реконструкцію каналізаційних мереж в тих населених пунктах, де заманеться керівництву міністерства.

Показовим, за його словами, є також виділення 1,7 млрд. грн. для Кабінету Міністрів. «Це означає, що така величезна сума буде витрачена в ручному режимі переважно для конкретних проектів під вибори 2012-го року», - вважає депутат.

У цій ситуації, за словами В.Матчука, українці повинні розуміти, що величезні суми в дійсності спрямовані не на зростання добробуту громадян, а на «конкретні передвиборчі програми в конкретних регіонах».

І ще один момент. У транспорті та на вулицях люди часто обговорюють шляхи виходу України з критичного стану. Найпоширеніший - продати, наприклад, автомобілі чиновників і погасити борги країни. Про те, що керівництво пересяде на «Волги» вже заявляла, будучи прем`єром, Юлія Володимирівна. Але збутися її «мрії» не судилося, все закінчилося на рівні гасел. А в червні 2010 року вже прем`єр-міністр Микола Азаров відверто заявив, що не готовий відмовитися від "Мерседеса" на користь велосипедів або автомобілів "Шкода" для свого пересування як голови уряду.

"Давайте запропонуємо мені доїхати на велосипеді до Конча-Заспи... Скільки я буду їхати на велосипеді? Розумна пропозиція. Я, до речі, коли в перший раз сів в ту машину, яка мені дісталася від Юлії Володимирівни (Тимошенко), звернув увагу, що на ній їздити неможливо. Зараз стикаємося з тим, що літаки, на яких попереднє керівництво літало, - не літають... Ну що ж - один-єдиний вихід залишається - пересісти на велосипеди, на "Шкоди" і їздити", - сказав М.Азаров.

Мабуть тому, як писали ЗМІ, в 2011 році на утримання автопарку Кабінету Міністрів та Державного управління справами виділяється 120 млн. грн. А для обслуговування Президента та його соратників використовується 150 автомобілів (за даними «Сегодня» № 108 від 20 травня 2011 року).

Так що про ідеї розпродати авто наших «рульових» на спасіння держави треба забути надовго, якщо не назавжди. Може, краще подумати про те, куди «вкласти» новоспечені надбавки до зарплат...

Олена Бистрицька (УНІАН)