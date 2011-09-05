ПФ розробив калькулятор для обчислення розміру пенсії для майбутніх пенсіонерів

Пенсійний фонд (ПФ) на своєму офіційному сайті розмістив «пенсійний калькулятор», призначений для визначення розміру пенсії за віком на загальних підставах у солідарній системі відповідно до закону про загальнодержавне пенсійне страхування.

Завантаживши з офіційного веб-сайту фонду програму "Пенсійний калькулятор" на локальний комп'ютер, можна самостійно здійснити розрахунок розміру майбутньої трудової пенсії за віком на загальних підставах у солідарній системі.

Розрахунок робиться лише за двома параметрами - заробітна плата і страховий стаж, тому обчислена таким способом сума пенсії може розглядатися тільки як орієнтовна, наголошується на сайті ПФ.

"Калькулятор не в змозі врахувати всі обставини, які є підставою для визначення права на пенсію, та окремих особливостей, які впливають на розмір пенсії, - говорить заступник голови правління ПФ Валентина НИКИТЕНКО. - Точну суму пенсії кожній конкретній особі зможе визначити тільки працівник управління Пенсійного фонду на підставі всіх поданих заявником документів".