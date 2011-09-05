Завтра парламент розгляне чотири поправки до закону про пенсійну реформу

Завтра парламент має розглянути чотири поправки до Закон України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сказав сьогодні на прес-конференції.

За його словами, завтра, «якщо все буде розвиватися штатно у Верховній Раді», передбачається розглянути питання «про дальшу долю закону про пенсійну реформу».

В.ЛИТВИН наголосив, що спочатку на голосування буде винесений проект постанови, яким пропонується скасувати рішення парламенту про ухвалення закону про пенсійну реформу, оскільки, як стверджується у постанові, голосування відбувалося вночі, і в сесійній залі не було достатньої кількості народних депутатів. За словами спікера, якщо ВР ухвалить вищевказану постанову, то закон буде скасовано.

При цьому він зауважив, що у разі якщо депутати не скасують рішення про ухвалення пенсійного закону, то тоді необхідно буде застосувати положення ст. 131 Регламенту ВР, яка стосується підготовки закону до підписання. За словами В.ЛИТВИНА, цією статтею передбачено, що коли у готовому ухваленому законі «виявлено технічні розбіжності і неузгодженості або з Конституцією України, або з чинним законодавством», то до цього закону треба внести відповідні зміни.

Голова ВР уточнив, що йдеться про чотири положення закону про пенсійну реформу, які необхідно узгодити.

За його словами, в ухваленому законі сказано, що Пенсійний фонд України - це фінансова інституція, а в той же час законодавством передбачено, що ПФУ є центральним органом виконавчої влади.

В.ЛИТВИН наголосив, що депутати також мають внести зміни до закону про пенсійну реформу дати його введення в дію. Передбачалося, що закон набуде чинності 1 вересня, але ця дата, за словами спікера, була б неприйнятною, навіть якби закон був своєчасно підписаний. Голова Верховної Ради України зазначив, що пропонується ввести закон в дію з 1 жовтня 2011 року, а він вважає за доцільне встановити дату 1 січня 2012 року.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, в законі про пенсійну реформу передбачено, що державні службовці йдуть на пенсію в 62 роки, але не визначено, як бути з тим, хто, наприклад, має дозвіл на продовження працювати на державній службі до 65 років. Він вважає, що у законі потрібно зафіксувати, що держслужбовець має право працювати до того терміну, на який йому надано дозвіл.

Також В.ЛИТВИН наголосив, що ще однією новацією, яку розглянуть депутати, є норма, яка стосується року, що повинен «кластися в основу для нарахування пенсії – 2009 чи 2006-2008 роки».

При цьому голова ВР наголосив, що загалом парламент не має переголосовувати закон про пенсійну реформу, оскільки він вже ухвалений. За словами В.ЛИТВИНА, депутати повинні проголосувати лише за вищевказані чотири поправки, а після цього закон буде направлений на підпис Президентові України.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий стаж підвищено до 30 років для жінок і до 35 – для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.

Опозиція виступала проти таких умов проведення пенсійної реформи.

27 липня в Головному управлінні забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента у відповідь на запит УНІАН повідомили, що закон «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» досі не надійшов на підпис Президенту.

У свою чергу, в юридичному управлінні парламенту відзначили, що закон не може бути підписаний Головою Верховної Ради тому, що опозиційні депутати зареєстрували проект постанови «Про відміну рішення Верховної Ради від 8 липня про прийняття Закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» у зв`язку з порушенням процедури його прийняття».

21 серпня Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН повідомив, що закон не передано на підпис Президенту, оскільки в документ необхідно внести уточнення технічного характеру.