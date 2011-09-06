В Італії проходить національний страйк проти жорсткої економії бюджетних коштів

В Італії проходить одноденний страйк, обмежено рух транспорту та скасовані авіарейси.

Організував страйк найбільша в Італії профспілка Cgil, повідомляє Газета.Ru з посиланням на ANSA.

Італійці протестують проти урядових заходів жорсткої економії, прийнятих владою для скорочення держборгу країни. Акції протесту проходять по всій країні, «серцем» страйку італійські ЗМІ називають Рим. У столиці країни, як і в інших великих містах, обмежено рух громадського транспорту і таксі, скасовані або затримані міжнародні авіарейси, закриті держустанови.

Страйк триватиме протягом 8 годин.

На початку липня Рада міністрів Італії схвалила програму економії бюджетних коштів, спрямовану на скорочення витрат протягом чотирьох років на 47 млрд євро.

Рішення влади країни викликало масове невдоволення італійців, оскільки економити бюджетні кошти передбачається шляхом скорочення соціальних дотацій населенню, підвищення податкового навантаження та зниження рівня заробітної плати бюджетним службовцям, у тому числі лікарям і вчителям.

Минулого тижня маленьке італійське місто Філеттіно оголосило про свою незалежність і почало друкувати власні банкноти в знак протесту проти заходів жорсткої економії в країні.

Місто знаходиться у 100 кілометрах від Риму, в ньому живуть всього 550 жителів. За новими правилами для скорочення витрат місцевої адміністрації він повинен буде об'єднатися з сусіднім містом Треві.