До закону про пенсійну реформу внесено зміни

Верховна Рада України ухвалила поправки до закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Як передає кореспондент УНІАН, за кожну поправку депутати голосували окремо, але одне загальне голосування було не потрібне, тому в цілому вважається, що неузгодженості усунуто.

Так, парламент вилучив з ухваленого 8 липня 2011 року закону норму щодо перерахування з 1 січня 2012 року пенсій, обчислених згідно з законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та застосування показників середньої зарплати працівників, занятих в економіці України за 2006-2008 роки та застосування такого показника за 2009 рік, оскільки дана норма не узгоджується зі ст.42 вищевказаного закону та внесеним в неї змінам, які мають набути чинності з 1 вересня 2011 року.

Парламент також з метою уникнення неузгодженостей при застосуванні положень закону щодо встановлення граничного пенсійного віку - 62 роки - для чоловіків перебування на державній та дипломатичній службі та на службі в органах місцевого самоврядування, доповнив пунктом, яким встановлено, що чоловіки, які досягли граничного віку перебування на державній службі - 62 роки і які на день набрання сили цим законом перебувають на такій службі, можуть продовжувати перебувати на цій службі до закінчення її терміну.

Згідно з ухваленими поправками, закон набуде чинності 1 жовтня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищено до 60 років, страховий стаж підвищено до 30 років для жінок і до 35 – для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів тощо.

Опозиція виступала проти таких умов проведення пенсійної реформи.

21 серпня Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що закон не передано на підпис Президенту, оскільки в документ необхідно внести уточнення технічного характеру.