Верховна Рада прийняла поправки до закону про пенсійну реформу

Верховна Рада Україна прийняла поправки до Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Як передає кореспондент УНІАН, за кожну поправку депутати голосували окремо, але одного спільного голосування було не потрібно, тому в цілому вважається, що неузгодженості усунені.

Так, парламент вилучив з прийнятого 8 липня 2011 закону норму про перерахунок з 1 січня 2012 року пенсій, нарахованих за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і застосування показників середньої зарплати працівників, зайнятих в економіці Україні за 2006-2008 роки та застосування такого показника за 2009 рік, оскільки дана норма не узгоджується зі ст.42 вищезгаданого закону і внесеними в неї змінами, які повинні вступити в силу з 1 вересня 2011 року.

Парламент також з метою уникнення неузгодженостей при застосуванні положень закону щодо встановлення граничного пенсійного віку - 62 роки - для чоловіків перебування на державній та дипломатичній службі і на службі в органах місцевого самоврядування, доповнив пунктом, яким встановлено, що чоловіки, які досягли граничного віку перебування на державній службі - 62 роки і на день набуття чинності цього закону перебувають на такій службі, можуть продовжувати перебувати на цій службі до закінчення її терміну.

Згідно з прийнятими поправками, закон набуде чинності 1 жовтня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Верховна Рада Україна прийняла в цілому Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Законом пенсійний вік для жінок підвищений до 60 років, страховий стаж підвищений до 30 років для жінок і до 35 - для чоловіків. Пенсійний вік чоловіків-держслужбовців підвищено до 62 років. Розмір максимальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, обмежується на рівні 7640 гривень. Також закон зменшує з 90% до 80% заробітну плату для нарахування пенсій для держслужбовців.

Також законом передбачено створення приватних пенсійних фондів і т.п.

Опозиція виступала проти таких умов проведення пенсійної реформи.

21 серпня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що закон не передано на підпис Президенту, оскільки до документу необхідно внести уточнення технічного характеру.