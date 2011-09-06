ВР прийняла за основу законопроект, що регулює питання надання соціальних послуг

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні поданий Кабінетом міністрів проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 255 народних депутатів з 299, зареєстрованих в сесійній залі.

Метою законопроекту є удосконалення Закону України „Про соціальні послуги”, інших законодавчих актів, правові норми яких охоплюють сферу надання соціальних послуг, з метою її реформування.

Законопроектом передбачено, що державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг) встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної підтримки громадян похилого віку, інвалідів, дітей, які залишилися без опіки батьків, інших осіб, які потребують соціальної підтримки.

З цією метою визначаються: перелік, види та обсяги послуг, які надаються закладами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів і соціальних фондів; норми та нормативи соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян похилого віку, інвалідів, дітей, які перебувають на утриманні держави; норми харчування та забезпечення непродовольчими товарами у державних і комунальних закладах соціального обслуговування (надання соціальних послуг); показники (індикатори) якості соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Згідно з проектом закону, державні мінімальні стандарти якості соціальних послуг ― нормативний документ, що містить показники (індикатори) якості соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в якому визначається зміст, встановлюється мінімальний рівень вимог щодо обсягу, умов і порядку надання соціальних послуг, гарантованих державою особам, що їх потребують, згідно з яким оцінюється здатність послуг задовольняти індивідуальні потреби та покращувати якість життя їх отримувачів.

Показники (індикатори) якості соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ― сукупність показників, які використовуються для оцінки діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги на професійній основі, та які впливають на якість соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Суб’єкти, що надають соціальні послуги, здійснюють свою діяльність на професійній основі відповідно до положення про них або їх статуту (фізичні особи, які надають соціальні послуги на професійній основі, відповідно до письмової заяви, що подається до місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування), в яких визначено перелік соціальних послуг, категорій осіб, яким вони надаватимуться, з дотриманням державних мінімальних стандартів якості соціальних послуг.