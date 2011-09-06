Залежність отримання соцпослуг від інституту реєстрації можуть усунути

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на скасуванні залежності отримання соціально важливих послуг від інституту реєстрації за місцем проживання громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ.

«Ми повинні припинити обмежувати громадян в отриманні соціально важливих послуг через інститут реєстрації місця проживання, - заявив Президент. - Людина без реєстрації не може скористатися повноцінною медичною допомогою, відкрити рахунок або отримати позику в банку, стати на квартирний облік».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, це принижує людську гідність і створює корупційні схеми.